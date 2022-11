Pedod hauda! Punkbänd Paranarkar ignorantsust ei seedi: torgime tõsiseid teemasid, millest ei taheta ega julgeta rääkida

„Paranarkar sai alguse niimoodi, et mina, meie esimene bassist ja Ats kõndisime õhtul linnas ringi. Kuskilt oli tunda natuke kanepilõhna. Ühtäkki käis peas mõte, et mina küll avalikult midagi sellist teha ei julgeks, et ma oleks nagu paranoiline narkomaan. Sellest tekkis seos, et ahah – paranarkar. Teeme bändi!“ kirjeldab solist Mia kõlava nimega bändi tekkelugu.