ÕL VIDEO | „ROOSA REPORTER“ | Peaminister Kallas haruldasest päevast: vaatasin terve aeg seda ühte Netflixi sarja ja tundsin süümepiinu

„Olen võrrelnud koera- ja inimeseaastaid sellega, et peaministrina toimub lihtsalt nii palju ja need on võib-olla pikemad kui tavalise inimese päevad ning ka aeg tundub pikem,“ arutleb Kaja Kallas, kelle jaoks on täiesti kohusevabad päevad väga suur erand. Mida ta siis aga ikkagi teeb, kui mitte midagi muud tegema ei pea?