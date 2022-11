ÕL VIDEO JA GALERII | SOIVERITE SUKSUGA KAPPAMAS! Telemees ratsatalu rajamisest: mõned juuksed on juba halliks läinud!

„Töötame tuleviku nimel. Müüsime Tallinna korteri ära, see raha läks siia, laen on ka peal,” tunnistab Sven Soiver, kes proovib kokku sulatada kaootilist ajakirjanikuametit pealinnas ning mastaapse tallikompleksi ja ratsakooli ehitamist Raplamaal. „Mõned juuksed on mul juba halliks läinud,“ lisab ta.