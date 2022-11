GALERII | Suure tantsu ja tralliga esitleti Kristiina Ehini verivärsket luulekogu ja muusikavideot!

Kristiina Ehin avaldas oktoobri lõpus kümnenda luulekogu „Janu on kõikidel kaks“, mis on jätk Ehini 2020. aastal avaldatud raamatule „Janu on kõikidel üks“. Luulekogu räägib hingerahu otsimisest ja armastuse hoidmisest keset viirusi ja sõjasõnumeid.

Raamatu viimase luuletuse „Inglisillal“ sõnadele kirjutasid Silver Sepp ja Kristiina samanimelise loo, millest on nüüdseks valminud ka muusikavideo. Video autor on Ants Tammik ja seal teevad kaasa tuntud noored näitlejad Maarja Johanna Mägi ja Ken Rüütel.