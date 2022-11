PAHAAIMAMATULT KRIMINAALIKS! Välismaalt ravimeid tellinud eestlasi koheldakse võrdväärselt narkodiileritega

Viimastel aastatel on saanud kümned ja kümned Eesti üliõpilased, õpetajad, pereisad ja teised tavalised inimesed kohtus narkodiilerite ja mõrvaritega võrdselt karmi karistuse. Asja juures on kurioosne, et neil pole aimugi, et nad seadust rikuvad. Inimesed tellivad internetist ravimeid, mis mujal Euroopas on lubatud, aga Eestis saad kuni 10-aastase vangistuse.