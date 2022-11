Miks ei mänginud eesti-poola näitleja Bruno O'Ya mitte üheski eesti filmis?

Ses enesekindlas, 12. detsembril 1967 masinal trükitud kirjas luges Poolas elav mees üles kõik tööd, mis parajasti käsil: „Plaanis on Ameerika-Poola filmis „Panna Maria“ 1968. aastal peaosa, ekspeditsioon Ameerikas, Texases, paviljon Hollywoodis. NSVL-i ja Bulgaaria filmis „Anti James Bond idamaa seiklus“ peaosa. Filmimine Saudi-Araabias, Kairos ja Sofias. Mosfilmis teen kaasa „Euroopa vabastamine“ – Otto Skoržennit. Itaalia ja NSVL-i koosfilmis „Nobeli ekspeditsioon“ Larssenit koos C. Cardinale ja Mastroianniga. Ühesõnaga on kohe võimalus hakata Gabrieli tegema. Praegust vaba. Puhkan, teen autorikontserte oma orkestriga siin ja lõpetan filmi stsenaariumi „Kalevipoeg“.“