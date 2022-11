Telestaari nägu sai põletushaavu, kui tema auto garaažis süttis

72aastane Leno on The Guardiani teatel tõsiste näo põletushaavadega Los Angelese haiglas. Grossmani põletuskeskusest öeldi, et teletähel sai põletada vasak näopool. Silm ja kõrv õnneks tõsiselt viga ei saanud. Kirgliku autokollektsionäärina tuntud endine jutusaatejuht kinnitas ajakirjale Variety tehtud avalduses, et kõik saab korda. „Vajan ainult üks-kaks nädalat kosumisaega.“