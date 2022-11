Charles III nõuab suurt muudatust kuningliku pere rollides

BBC Newsi teatel puudutab Tema Majesteedi ettepanek neid kuningliku pere liikmeid, kes tohivad teda ametikohustuste täitmisel asendada. Praegu on counsellor of state'id ehk riiginõunikud Charles III abikaasa kuninganna Camilla, kuninga pojad prints William ja prints Harry, kuninga noorem vend prints Andrew ja tema vanem tütar printsess Beatrice. Nendel on volitus asendada valitsejat näiteks parlamendi pidulikul avaistungil ja suursaadikuid vastu võttes, kuid nad tohivad Charlesi asemel ka dokumente allkirjastada, kui ta peaks olema ajutiselt haige või viibima välismaal.