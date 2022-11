ARVUSTUS | Taavi Teplenkovi uuslavastuses „Võõrad“ tulevad süütu telefonimänguga ilmsiks kõige varjatumad saladused

Tuleb kohe öelda, et Paolo Genovese „Võõrad“ on pagana hea dramaturgia, Taavi Teplenkov on selle väljatoomisega tõestanud ennast lavastajana ja Margus Alveri tõlge on suurepärane. Ehe. Päris. Või oleks õigem öelda suupärane, sest just nii me räägimegi, kui oleme kutsutud oma sõpruskonnast ühe või teise pere juurde õhtust sööma.