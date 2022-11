AVAMEELNE PIHTIMUS: Michelle Obama jälestab oma välimust!

Barack Obama abikaasa Michelle on avaldanud järje oma esikteosele „Becoming“ (e. k. „Minu lugu“), mis on tõlgitud 50 keelde ja mida on maailmas müüdud üle 17 miljoni eksemplari. Uus teos „The Light We Carry“ („Valgus, mida me kaasas kanname“) tõotab samamoodi edetabelite tippu tõusta, märgib The Guardian. Ent mitu aastat järjest USA imetletuimaks naiseks kuulutatud Michelle Obama pihib uues raamatus tõsistest hingeheitlustest.