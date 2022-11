FOTOD | Palju õnne! Mailis Reps on taas lapseootel

Kui uurida kohtus tehtud pilte, on näha, et mida nädal edasi, seda suuremaks on Repsi kõht kasvanud ning kummub selgelt ka riiete alt välja. Vahel on Reps (47) ka kõhtu suure salliga püüdnud varjata, kuid enamasti on see selgelt näha olnud. Viimati toimunud istungil kandis Reps ampiirlõikelist tuunikat, mis beebikõhu eriti hästi esile tõi.

Mida ütleb selle kohta Reps ise?