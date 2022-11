KANNAPÖÖRE! Kupleeartist Peeter Kaljumäe õpib orelimängijaks. „See on täiesti teine maailm!“

Rahvas tunneb-teab Peetrit (56) juba 1980ndate lõpust, mil ta kupleeansambli Talong liikmena kõikjal Eestis üles astus. Seenioritest lugejad mäletavad suurepäraselt, mis kõik hilisel nõukaajal talongidega seostus. Praktiliselt kogu igapäevaelu, sest nendeta polnud võimalik suurt midagi soetada. Seetõttu oli bändi nimi rohkem kui kõnekas.

Kuigi õppinud koorijuhtimist ja klassikalist laulu, sai Peetrist siiski aastateks Endla, hiljem Vanalinnastuudio näitleja ning estraadietendustes, filmides ja suvelavastustes on ta ikka ja jälle kaasa löönud. Tema pärisosaks on aga kupleed ja neid esitades ta koos Artur Raidmetsaga praegu mööda Eestit tuuritabki. Ehkki etendused kestavad novembri lõpuni, ei saa mees selle pärast orelimängu harjutamises pausi teha. Sest kuigi see sõna Peetrile eriti ei meeldi, nimetab ta kirikumuusikuks õppimist väljakutseks suure algustähega.

Miski muutus

Sarnaselt paljude vabakutseliste loomeinimestega, osutusid paar vahepealset koroona-aastat ka Peetrile vastupidamise ja loomingulise ellujäämise proovikiviks. „Palka kuskilt ei saanud, istusin kodus ja vahtisin lakke. Sihik läkski paigast ära,“ selgitab ta.

End leeritada ja ristida lasi Peeter umbes kolm aastat tagasi Püha Vaimu koguduses. „Mul polnud selleks ainsatki ratsionaalset põhjust peale selle, et mu vanaema ja ema on samuti Püha Vaimu koguduses ristitud-leeritatud,“ avaldab mees