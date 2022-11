„Must Panter: Wakanda igavesti“ – kas leinalaul langenud kangelasele või hoopis Marveli kinoversumile?

„Must Panter: Wakanda igavesti“ on kinodes, mis tähendab, et tänase seisuga on Marveli superkangelaste kinoversumi ülipikk neljas faas selja taga. Neliteist aastat, 30 filmi ja 8 seriaali on tekitanud fännides väsimust, sest kogu selle toodangu vaatamine on muutunud omamoodi tööks. Neljas faas oli Marveli ja Disney jaoks suhteliselt võimatu missioon, kuna esimest kolme faasi imeliselt vedanud tegelased on nüüd kadunud.