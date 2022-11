Tapmises süüdistatav Alec Baldwin tegi üllatava käigu

Advokaadi on Baldwini eesmärk oma nimi puhtaks pesta: just tema oli see, kelle käes olevast relvast väljus saatuslik kuul, mis tappis ukrainlannast peaoperaatori Hutchinsi ja vigastas „Rusti“ režissööri Joel Souzat. Hollywoodi staar on kinnitanud, et tema teada pidi olema tegu ohutu rekvisiidiga. Lisaks polevat ta päästikulegi vajutanud.