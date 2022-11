ÕL VIDEO | Jüri Ratas pärast seksikat tantsusõud: öeldakse, et mehed ei nuta, kuid tegelikult nutavad küll!

Saates „Tantsud tähtedega“ kohtunikelt vägagi sensuaalse numbri eest kõige kõrgemad punktid saanud endine peaminister Jüri Ratas tunnistab, et vaatas kodus esimest korda elus erootilise filmi „50 halli varjundit“ ära. „Läksin ühel õhtul trennist koju ja abikaasa pani mulle selle filmi mängima. Tõsi, see oli ka juba hiline öötund, mistõttu jäin tukkuma,“ nendib poliitik, et uni on neil päevil magusam kui miski muu.