FOTOD | Tuntud Eestimaa issid tähistavad oma tähtsat päeva

Moodne isadepäev! Pajuvärava talu tuntud perenaine Heidi Hanso tänab nii enda isa, tütre isa, poja isa kui ka praegust kaaslast: „Tänase isadepäeva puhul mõtlen ma, kui väga mul on vedanud, et mu ümber on nii ägedad isad.“