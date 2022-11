60aastane Demi Moore: „Ma pole end eales elusamana tundnud!“

Suvel ajakirjale People antud intervjuus kinnitas Demi Moore, et ei karda 60 aasta verstaposti. Ta ei lase end numbritest häirida: kõige tähtsamad on elukogemused. „Saad 59 ja mõtled juba: „Mnjaa, ma saan 60.“ Aga see tundub väga vabastavana. Kui mõtlen oma kuuekümnesele vanaemale, tundus ta juba olevat leppinud, et on vana. Aga mina tunnen end väga mitmes mõttes elusamana ja kohal olevamana kui eales.“