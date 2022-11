Donald Trumpi noorem tütar Tiffany abiellus miljardäriga

New York Posti teatel abiellus 29aastane Tiffany endast neli aastat noorema miljardäri Michael Boulosega. Elie Saabi disainitud kleidis pruudi viis altari ette tema kuulus isa Donald (76), mõistagi oli suursündmusel kohal Tiffany ema, Trumpi eksabikaasa Marla Maples, kes kandis samuti Elie Saabi kleiti.

Boulos on Iltalehti teatel sündinud Liibanonis ning tema soontes voolab ka prantsuse verd. Tiffany Trumpiga tutvus ta New York Posti andmeil Kreeka saarel, kus too puhkas koos oma sõbranna, endise lapstähe Lindsay Lohaniga.