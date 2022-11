HÜVA NÕU | Milliseid kingitusi ei tasuks oma töötajatele ja äripartneritele mitte kunagi teha?

Peagi on käes jõulud, millega kaasneb ka oma töötajate tunnustamine ja rõõmustavad kingipakidki. Tõsiasi on aga see, et firma logoga termoseid ja vidinaid on töötajate kappidesse kogunenud niigi. Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik soovitab aga kinkida asjade asemel tervist toetavaid kingitusi – sellest võidavad kõik. Ta selgitab, et tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse puudumine. Inimene on tasakaalus. Parim, mida tööandja saab teha, on toetada selle tasakaalu püsimist, sest nii on ka töö tehtud ning tihti suisa rõõmsal meelel. Stressis inimene ei naudi oma tööd ja tänu sellele ka tulemused kannatavad, mis omakorda mõjub ettevõttele halvasti.