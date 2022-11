GALERII | Andres Mustonen: „Hortus Musicuse lõputu püüdlemine valguse poole on mindki kõige rohkem mõjutanud.“

„Kui ma nüüd veel korra vaatan tagasi meie poole sajandi pikkusele tegutsemisele, on lihtsalt uskumatu, millises tohutus ideoloogilises pimeduses me oma tee alguses elasime. Tahtsin sellesse pimedusse tuua valgust ja usun, et Hortus Musicuse lõputu püüdlemine valguse poole on ka mind ennast poole sajandi jooksul kõige rohkem mõjutanud,“ tunnistab ansambli kunstiline juht. „Nagu loodetavasti kõiki Musicuse liikmeid, kes me julgesime hakata sellist muusikat tegema. Tänaseks on see kõik vilja kandnud ja läinud laiali nagu kulutuli.