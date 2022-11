GALERII JA REPORTAAŽ | Kelle pidu see lõpuks on? Zevakin ja Valting ItaloBrothersi kontserdil: „Kes „Villat“ pole vaadanud, siis uks on seal!“

Reede öösel kell pool 1 on Helitehase ette pargitud suur järelkäruga buss ja tohutu tehnikafirma reka, mis viitavad, et efektide ja heli mõttes on tulemas vinge pidu. Suurte sõiduriistade kõrval lamab külili õnnetu roheline elektritõukeratas, mis on nähtavasti kellegi jalavaeva ööklubini kergendanud. Sissepääsu ees meeletus järjekorras sõtkub puruks kukkunud viinapudelite kildudel nii viisakaid peokingi kui ka lõhkiseid ja räpaseid botaseid.