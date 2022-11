Kuidas sai Sass Henno lasteloost uhke film „Erik Kivisüda“?

„Olin just „Mina olin siin“ esimese osa kirjutanud ja romaanivõistluse võitnud ja et see lugu oli räige, tahtsin kirjutada midagi väga siirast,“ meenutab kirjanik Sass Henno aega, mil sündis lasteraamat „Mereöövlimäng“. Lugu, mis sai inspiratsiooniks režissöör Ilmar Raagile lavastamaks linateost „Erik Kivisüda“. Tõsi, film on hoopis midagi muud. Sedavõrd pöörast fantaasiamängu Henno lasteloos ette ei tulnud. Ent tõukeid tuli sellest mängulisest loost, kus peatsed koolilapsed Sten-Erik ja Maria mereröövliteks hakkasid, üsna palju. Selleks, et filmiks saada.