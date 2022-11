Perega sügaval metsas elav Indrek Vainu: keerake kodus korgid välja ja vesi kinni ning vaadake, kaua suudate elektri ja veeta vastu pidada

„Õppige oravatelt, õppige pasknääridelt – nemad korjavad varusid, sest teavad, et ühel päeval tuleb talv. Eestis jätkub hulgiladudes ja poodides toitu umbes kolmeks nädalaks. Kujutage ette, kui ühel päeval öeldakse poes, et vabandust, meil on ainult küpsetuspulbrit ja ketšupit,“ mõtiskleb Indrek Vainu. Ta elab abikaasa ja nelja-aastase tütrega Soomaa serval. Lähima poeni on 15 kilomeetrit. Külmal ja pimedal ajal koondub pere natuke vähem kui 20ruutmeetrisesse majakesse.