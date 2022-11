Gunnar Aarma pääses mitmest mahalaskmisest. Surmanuhtlusega ähvardasid teda nii KGB kui ka gestaapo

„Neid seinaäärde minekuid oli papsil oh-oh-hoo-kui-palju,“ tõdeb kuulsa tervendaja ja teadmamehe Gunnar Aarma (06.08.1916–12.02.2001) poeg August Aarma. „Lisaks on ta saatuse tahtel käinud läbi kümnest vanglast ja 12 vangilaagrist ning kõige selle juures ellu jäänud.“ Ent – nagu ütleb kõnekäänd – see, mis ei tapa, teeb tugevaks. Ning Gunnar Aarma üks raudkindel veendumus oli, et ilma kannatuseta ei toimu ka arengut.