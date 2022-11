Oscari-võitjast režissöör jäi vägistamises süüdi

New Yorgi vandekohtu otsusel kinnitavad asitõendid, et Haggis (69) vägistas 2013. aastal filminduses töötava naise nimega Haleigh Breest. Breest, kes oli toona 26aastane, rääkis, et Kanada kineast kutsus ta pärast esilinastust oma koju, kus sundis teda suuseksile ning hiljem vägistas ta.