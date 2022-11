"ORKESTRI MÄNGUDE" VIKTORIIN! Kas sina tead nendele küsimustele õiget vastust?

Lõbus saatevedur: Margus Saar hoiab tuju üleval ka siis, kui saatekülalistel õige vastus kohe meelde ei tule. Esitatavad küsimused on korralikud pähklid ja pole ka mingi ime, sest need on koostanud staažikad mälumängijad Tauno Vahter, Ove Põder ja Igor Habal.