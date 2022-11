UUS SALAPÄRANE BLONDIIN! Joel Ostrat veedab aega 19aastase neiu seltsis

Viimati nähti Ostrati uue noore naise seltsis pühapäeva õhtul, kui telekokk Tartu kesklinnas oma musta maasturiga ringi rallis, kaunis blond neidis kõrvalistmel. Sellele, et Ostrat veedab aega salapärase uue naise seltsis, annab kinnitust seegi, et umbes nädala eest jagas mees Instagrami stooris avalikult naisega pilti. Õhtulehe andmetel on tegemist 19aastase Lauraga. Pildil istub Laura mehel mõnusalt süles, käes veinipokaal.