Jennifer Aniston: „Tegin kõike, et emaks saada. Ja mis jutte minust räägiti…“

53aastane Aniston poseerib ajakirja Allure kaanefotol peaaegu olematutes Chaneli bikiinides, mis toonitavad tema neiulikku figuuri. Kuid klantsajakirja kaante vahel tunnistab Hollywoodi täht esmakordselt ränki katsumusi. Aastaid on sahistatud küll tema võimalikust rasedusest, küll soovist lastetuks jääda. Tema aga võitles salamisi viljatusega. „Ma üritasin rasedaks jääda. See beebivärk oli mulle katsumusterohke teekond. Kõik need pikad aastad kõlakaid… Väga raske oli.“