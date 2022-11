RIIGIKOGU INFOTUNNI JÄRELKAJA! Jüri Ratas: kui piirist minnakse üle, siis peab juhataja sellele tähelepanu juhtima, mida ma ka tegin

Kuidas kommenteeris olukorda Jüri Ratas ja kas ta peab juhtunud olukorda õigeks? „Juhatajal on kaks olulist tööriista – üks on kelluke, millega tuleb helistada, kui on liiga suur lärm ja teine on haamer. Haamrilöök tähendab siin saalis alati hääletuse algust ja lõppu. Juhataja saab vaigistada kahte riigikogu mikrofoni – kõnetooli mikrofoni ja enda mikrofoni,“ jagab Ratas. „Mina ei tea, mis selles kinnises dokumendis kirjas on. Mina ei ole seda lugenud, aga tava näeb ette küll seda, et kui juhataja tunnetab, et siin saalis sõnapruuk või kasutus ei ole õige, siis ta reageerib. Seda ma ka eile tegin infotunni jooksul viis korda võib-olla küll.“

„Sellel on oma protseduur, et seda paluda. See ei käi kindlasti ühe sekundiga. Protseduur on järgnev: kui küsija läheb ja kasutab nahhaalselt aega, teiseks juhul, kui küsija läheb täiesti teemast välja, ja kolmandaks, kui on sellised ebasündsad sõnad. Siis on ka juhatajal tõesti võimalik paluda see mikrofon tehnilisel personalil välja lülitada. Seadus ütleb, et eelnevalt peab olema sellele tähelepanu juhtimine, nii et ma arvan, et selline vaba sõna siin saalis on ääretult oluline ja suure kaaluga. See, et siin mindi piirist üle, sellele peab juhataja tähelepanu juhtima ja seda ma ka eile tegin,“ arvas Ratas.