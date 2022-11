HÜVA NÕU | 5 vältimatut harjumust, mida teevad edukad inimesed

Elustiilidisainer, ettevõtja ja Inspiratsioonifestivalide korraldaja Merit Raju kirjutab oma raamatus „Elu uus tase,“ et me ei pea kõike teadma ega kõigega kursis olema. Enamik väga edukaid inimesi ei sirvi Raju sõnul niisama uudisvoogu, sest infoküllus ja liiga palju valikuvariante tekitab stressi. Seda enam, et suurem osa infost pole tegelikult oluline. „Vajame üksnes sellist infot, inimesi ja uudiseid, mis aitavad edasi eesmärkide poole, kuhu tahame jõuda. Selleks, et oma olukorda ja end mõjutavat keskkonda muuta, on alustuseks hea taktika lihtsalt mõnedest infokanalitest ja -allikatest välja lülitumine ja mõnede inimestega kokkupuute vähendamine,“ selgitab ta. Kui sellega hakkama saate hakkavad sündima tõelised imed.