LÕVIEMA ON RAEVUS: endine minia ihub Taani kuningannale karmi kättemaksu?

Margrethe II nooremal pojal Joachimil on neli last: esimesest abielust krahvinna Alexandraga prints Nikolai (23) ja prints Felix (20), kes on teinud endale nime modellimaailmas, ning praeguse abikaasaga printsess Mariega prints Henrik (13) ja printsess Athena (10). Uuest aastast võtab kuninganna neljalt lapselapselt printsi ja printsessi tiitli. Neist saavad oma kadunud vanaisa, Prantsuse aadlisoost pärit prints Henriku järgi Monpezat' krahvid ja krahvinna. Joachimi lapsi ei kutsuta edaspidi ka tiitliga Tema Kuninglik Kõrgus.