KÕMUPAAR: 76aastane Cher kaitseb suhet endast 40 aastat noorema mehega

76aastase lauljanna uus suhe on kutsunud sotsiaalmeedias esile kommentaaride tulva. Kuid Cher ei lase end häirida, kirjutab People.com. Legendaarne lauljanna avaldas Twitteris mitu säutsu. „Armastus ei tea matemaatikast midagi, ta näeb,“ ütles Cher nüüdseks kustutatud kommentaaris.

Daily Mail meenutab, et plaadifirmas Def Jam juhtival kohal töötaval Edwardsil on seljataga suhe modelli ja telenäo Amber Rose'iga, kes on tema poja ema. Cher peaks valvas olema: Edwards murdis Amberile truudust vähemalt tosina naisega.