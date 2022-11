AVAMEELNE KIRJATRÜKK! Michelle Obama abielust Barackiga: meie armastus ei ole perfektne

Oma uues raamatus räägib Ameerika Ühendriikide endine esileedi Michelle Obama enda abielust ning jagab nõuandeid hea partneri leidmise kohta. „Eesmärgiks on leida keegi, kes teeb tööd teiega koos, panustades igal rindel ja igal viisil. Kui keegi tahab mängida ainult ühte rolli, kuulutades näiteks, et „Mina teenin raha, nii et ärge oodake, et ma mähkmeid vahetan“, oleks minu nõuanne hakata mäkke jooksma,“ jagab Obama raamatus „The Light We Carry“.