RAUDNE LEEDI! Ranele Raudsoo – naine, kes särab laval ja eetris kui Põhjanael, endal varjud ja kannatused kannul

Ranele Raudsoo (33) on tõeline kodumaine raudne leedi. Vaatamata sellele, et ta kaotas noorena mõlemad vanemad, kasvatab üksinda teismelist poega ja pidas heitlust pahaloomulise kasvajaga, ei oska tema kolleegid nimetada rõõmsameelsemat inimest. Ranele ise on aga tagasihoidlik. „Seetõttu, et olen pidanud elus alati ise hakkama saama, olen kasvanud just selliseks nagu ma praegu olen.“