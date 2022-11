Hollywoodi legendi süüdistatakse seksuaalvahekorras 14aastase tüdrukuga

Kristina Hirschi nimeline hageja väidab The Guardiani teatel, et Beatty (85) meelitas ta endaga seksima, kui ta oli 14 ja 15 ning näitleja ise 35. See juhtus aastal 1973. Beatty oli toona Hollywoodi kuumimaid poissmehi. Hiljem on ta kiidelnud, et tema sängist on „kähkukate, juhukäperdamiste ja varastatud suudluste“ näol läbi käinud 12 775 naist.