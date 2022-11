HÜVA NÕU | Miks on oluline aktsepteerida end sellisena nagu oled?

Holistilise Teraapia Instituudi lõpetanud terapeut, harfimängija, muusikalooja ja sisemist tasakaalu suurendavate praktikate õpetaja Kreet Rosin-Pindmaa kirjutab oma raamatus „Elamise loomulik kergus: häirivate emotsioonide mõju vähendamine koputusteraapia ja hiina meditsiini abil“, et aktsepteerimine, väärtustamine ja armastus on need kolm „asja“, mida pidevalt otsitakse väljastpoolt, st teistelt inimestelt. Kui sa aga ise ennast ei aktsepteeri, väärtusta ega armasta, siis on pea võimatu seda endast väljastpoolt „leida“. Saavutamaks rahu eneses, on vaja õppida end aktsepteerima sellisena, nagu sa oled. Kuidas seda teha lihtsate vahenditega?