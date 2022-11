40 aastat Leonid Iljitš Brežnevi matustest: rahvas lõõpis raugast riigipea üle

Kui matusetseremoonia oli jõudnud niikaugele, et kirst tuli Kremli müüri ääres hauda lasta, hõikasid seltsimehed poliitbüroost: „Прощай!“ [hüvasti]. Härdas meeleolus eakatel kommunistidel jättis aga diktsioon soovida ja sarga sängitajad kuulsid hoopis: „Бросай!“ [viska maha]. Just kirstu kukkumine on esimene asi, mida inimesed Leonid Iljitš Brežnevi surmast meenutavad.