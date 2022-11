ÕL TV | Kalle Sepp: küll need lapsed mul ka tulevad, ega nad siis tulemata jää

„Võib-olla ongi nii, et kui ei looda ega punnita liialt, siis see juhtub, aga kui kümne küünega kinni hoiad, siis ei juhtu. Samamoodi on rahaga – kui kogu aeg sellest kinni hoiad, siis seda ei tule,“ arvab hiljuti 40. sünnipäeva tähistanud näitleja, laulja ja kabareeartist Kalle Sepp heade asjade kohta elus.

Kalle ei nõustu sugugi spekulatsiooniga, et tema naerulohukesed põskedes on aidanud tal koolis ja elus lobedamalt läbi saada. Pigem on Kalle karjääris tema sõnul rolli mänginud kokkusattumused ja juhused, aga kindlasti ka julgus neil natist kinni hakata.