LUGEMISSOOVITUS | Ootamatute pööretega põnevik, mis hoiab pinget viimsete lehekülgedeni

Ruth Ware'i „See tüdruk“ (Helios, 2022) on kiirelt kulgev põnevik, mis hüppab praeguse ja kümne aasta taguse aja vahel.

Kui Hannah Oxfordi ülikooli Pelhami kolledžis Apriliga tuttavaks sai, mõistis ta kohe, et nad on pärit täiesti erinevatest maailmadest – April oli rikaste vanemate võsuke, kes sai kõik, mida ihaldas ja rohkemgi; Hannah aga lihtne tüdruk. Sellele vaatamata said neist head sõbrannad.

Rõõmsat ülikooliaega varjutas vaid üks inimene – uksehoidja John Neville. Tema nilbed kommentaarid ning kohati agressiivne suhtlusstiil hirmutasid Hannah't. Kui ta ühel õhtul pärast pidu tagasi ühikasse läheb ning toast Aprili surnukeha leiab, on ta veendunud – neiu mõrvas on süüdi just Neville. Seda enam, et Hannah nägi enne majja sisenemist, kuidas Neville sealt parasjagu väljumas oli.

Ka kümme aastat hiljem on Hannah'l endiselt raskusi Aprili surmaga toime tulla. Ta näeb õudusunenägusid ning ajakirjanikud tüütavad teda aeg-ajalt endiselt. Asi muutub veel hullemaks, kui ta saab teada, et John Neville on vanglas surnud. Kõik mälestused on tagasi, samuti pidevad kommentaari- ja intervjuupalved ajakirjanikelt. Õnneks on tema kõrval Will, kellega ta tutvus ülikoolis ning kes algselt oli üldse Aprili poiss-sõber …

Kuna Neville vandus surmani, et tema ei ole Aprili mõrvas süüdi, hakkab ka Hannah't taas kahtluseuss närima. Kas tõesti polnud tema neiu mõrvas süüdi? Kuid kes siis? Kas õppejõud, kellele meeldis noorte tudengitega flirtida? Kas keegi nende sõpruskonnast, kelle suunas April pidevalt enda meelest naljakaid, kuid teisi vihale ajavaid nalju tegi? Hannah tunneb, et peab tõe välja selgitama, kuid see on ootamatum ja ohtlikum, kui ta oleks eales osanud arvata.