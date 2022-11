Olgu kohe öeldud, et selle raamatu ainus miinus on see, et see on kirjutatud inglise keeles, mistõttu võib teos mõnel huvilisel lugemata jääda. Kuid kel vähegi huvi ja võimalus, siis „Practical Consciousness. Freeing Yourself from Emotional Addiction to Live A More Joyful Life“ (eesti k „Practical Consciousness: vabanemine emotsionaalsetest sõltuvustest, et elada rõõmuküllasemat elu“) (Human Books, 2021) annab ideaalse motivatsiooni, et oma elus midagi muuta, seega julgen raamatut soovitada kõigile, kel on praegusel pimedal ajal tavapärasest raskem.