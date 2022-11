Mihkel Mattiseni eksabikaasa Polina jagab armuõnne uue kaaslasega

Aprillikuus teatasid Mihkel Mattisen ja tema abikaasa Polina, et nende 11 aastat kestnud kooselu on lõppenud ja nad lahutavad abielu. Nüüd on aga sotsiaalmeediast märgata, et Polina veedab aega endise Hansavesti tegevjuhi Jüri Kulbiniga.