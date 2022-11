TOP 5 | SUUR MOEANALÜÜS: mida näitab Brigitte Susanne Hundi telegarderoob?

Vaatamata sellele, et „Vallaline Kaunitar“ on autoriprojekt, mille üks eesmärk on näidata ka seda päris audentset Brigittet, on peategelase sealne garderoob suhteliselt trafaretne. Teisalt näevad aga BSH kostüümid „Tantsud tähtedega“ saates kordi loomulikumad välja. Nii leiab disainer ja moespetsialist Tim Bluz, kes selgitas välja kaunitari kõige kaunimad rüüd.