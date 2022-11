Suri ansambli Nazareth laulja Dan McCafferty

„Dan suri täna kell 12.40. See on kõige kurvem teade, mis ma olen eales tegema pidanud,“ kirjutas ansambli bassimängija Pete Agnew. „Maryann ja pere on ilma imelisest armastavast mehest ja isast, mina oma parimast sõbrast ja maailm ühest kõigi aegade parimast lauljast.“

Üle poole sajandi tegutsenud Šoti hard-rock bänd on tuntud hittidest „Love Hurts“ ja „Hair of the Dog“. McCafferty oli ansambli asutajaliige. Ta lahkus bändist 2013. aastal terviseprobleemide tõttu. Põhjuseks oli viimastel aastatel ägenenud krooniline obstruktiivne kopsuhaigus. See sundis teda 2013. aasta augustis Šveitsi kontserti vaid kolme laulu järel pooleli jätma. Sama aasta juulis oli rokkar kontserdil kokku varisenud maohaavandi tõttu. Fännid kuulsid Dani häält siiski 2014. aasta albumil „Rock 'n' Roll Telephone“ ning muusik jätkas esinemist üle maailma. Tema viimane sooloplaat kõneka pealkirjaga „Last Testament“ ilmus 2019.