ItaloBrothers saabub Tallinna: sooja teevad Zevakin ja Valting

Sooja teevad sakslastele oma DJ-set'iga „Villa“ eestvedajad Andrei Zevakin ja Robin Valting. Ööklubis Helitehas esinevat ItaloBrothersit on Spotifys kuulatud üle miljardi korra. Nad on tegutsenud juba 17 aastat, rõõmustades fänne näiteks selliste hittideiga nagu „Stamp on the Ground“, „Summer Air“, „My Life is a Party“ ja „Down For The Ride“.