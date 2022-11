NUTA, KARJU, HÄÄLITSE! Reportaaž meditatsioonihommikust, kus mehed möirgasid nagu isakarud

Pöörase emalõvina olen viimaste aastate jooksul võtnud ette palju uusi katsumusi, et elust maksimumi võtta ja võimalikult palju kogeda. Muidugi kuuluvad sinna alla ka uhhuu-töötoad, millest osa on mind tohutult aidanud, kuid osa on olnud ajaraisk. Ei saa salata, et ajakirjanikutöö ilu ja valu ongi see, et sind saadetaksegi tihti midagi uut katsetama või kogema. Seda siis kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt. Justkui esipingi kukupai-lapsena olen selleks alati valmis ning sattunud näiteks tantralaagritesse, retriitidele, rännakutele või tantristlikele naudinguõhtutele.