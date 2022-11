NUTA, KARJU, HÄÄLITSE! Alternatiivne argihommik: mehed möirgavad kui isakarud, endal tuleb aga nutt kurku

Ilmselt teavad kõik lapsepõlvest väljendit „Ära nuta, kõik saab korda!“. Just selle fraasiga olen mina üles kasvanud ja kogu täiskasvanuelu üritanud seda mõttemustrit muuta. Tunded on okei ja okei on ka nutta! Nii olengi jõudnud taas ühte vaimsesse töötuppa, kuhu on esmaspäeva hommikul kell 7.30 kokku tulnud kümmekond meesterahvast, et ennast välja elada – tantsides, röökides ja käsi-jalgu vastu maad tagudes.