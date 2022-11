GALERII | NOOBEL: Hüpnotisöör Albert Stepanjan pidas oma 63. sünnipäeva Kadrioru lossis

Stepanjan ütles, et võttis kitarri kätte juba neljateistaastaselt ja sai ka kohe kinnitust, et muusika sillutab tee naiste südamesse. Tema viimane kogumik koosnebki ainult lembelauludest, mis on, nagu ta ise iseloomustab „lõunamaised, sentimentaalsed ja lüürilised“.

Albert Stepanjan sündis 5. novembril 1959. aastal Bakuus, on aga rahvuselt armeenlane. 1981. aastal kolis ta Eestisse. Stepanjan on öelnud, et on oma võimed pärinud osaliselt vanaemadelt, kes olid tervendajad. Lapsepõlves oli tal juhus, kus oleks karjääris ujudes peaaegu uppunud, kuid mingi salapärane jõud tõukas ta karjääri põhjast veepinnale tagasi ja poiss päästeti. See saatuslik sündmus muutis tema elu täielikult, sest pärast seda avastas ta endas üleloomulikud võimed, mida ta on järjest arendanud.