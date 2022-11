GALERII | VANALE ÖÖKLUBILE PUHUTI HING SISSE! Põlvamaa noored möllasid räppar Väike PD saatel: ainult tüdrukutest on puudus

Kui varem oli ööklubi Life igal nädalavahetusel puupüsti rahvast täis, on nüüd asjad teisiti. Seda tunnistab ka kohalik fotograaf, kes teatab, et Õhtuleht jäi Põlvasse tulekuga 20 aastat hiljaks: „Oleksite pidanud tulema varem - aastal 2002“. Jah, võib-olla tõesti oli siin siis maja rahvast täis ja pidu igal nädalavahetusel, kuid isegi nüüd, aastal 2022 on elu olemas. Tänasel päeval toimib endine ööklubi nagu korralik rahvamaja.