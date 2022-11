PILDIGALERII | Need peoloomad alustavad pidutsemist varakult. Vaata, millised tuntud näod külastasid Eesti esimest "Varem on parem" pidu!

Kampaania eesmärgiks on teha eestimaalaste peokultuuris revolutsiooni, kutsudes üles pidudega alustama ja lõpetama varem. „Meie ühine siht muusikute, ööklubide ja baaridega on muuta kohalikku peokultuuri selliselt, et saaks pidudega alustada ja lõpetada varem, vähendades läbi selle võimalikku alkoholi liigtarbimist, sellest tingitud korrarikkumisi ja tervisemuresid,“ kommenteeris kampaaniat ja üritust Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu tegevjuht Krista-Maria Alas.