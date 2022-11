HÜVA NÕU | Miks meile meeldib ohvrimängu mängida?

Koolitaja Irene Kaljuste ütleb, et oma ego ülesehitusest aru saamine aitab saada selgema pildi endast ja selgitab, miks me igapäevaelus mingil moel tegutseme. Irene selgitab lihtsustatult, et ego on meie isiksus – see, mis eristab meid teistest. Kõigil on ju omad soovid, vajadused ja tahtmised. Seega pole ka väike egoism taunitav.